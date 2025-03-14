Zonguldak'ta sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi

DHA
Zonguldak'ın kent merkezine bağlı Gazipaşa Caddesi’ndeki bankadan çıkan gişe memuru Cem Alkan, evine gittiği sırada direksiyon başında rahatsızlandı.
Durumu aniden kötüleşen Alkan, direksiyon başında bilincini kaybetti.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Alkan’ın bayıldığını gören çevredekiler yardıma koştu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alkan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Alkan, tedaviye alındı.
O ANLARI KAYDETTİLER
Cem Alkan’a çevredekilerim müdahale anları, cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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