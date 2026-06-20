39 ilçede “Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası” kuruldu

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için İstanbul genelinde kurulan stantlarda, sınav giriş belgesini unutan, kaybeden veya belgesine erişemeyen adaylara destek sağlandı.

Sınav merkezlerinin önünde oluşturulan “Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktaları”nda görev alan teşkilat mensupları, öğrencilerin belgelerinin çıktılarını alarak sınava zamanında girebilmelerine yardımcı oldu.

AK Gençlik ekipleri, sınav merkezleri önünde öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda da bulunarak sınav heyecanını paylaştı.

"GENÇLERİMİZİN HER ANINDA YANINDAYIZ"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, sınav sabahlarının öğrenciler ve aileleri için büyük heyecan taşıdığına dikkat çekerek, küçük aksaklıkların yaşanabildiğini ifade etti.

Yüce, “Arkadaşlarımız bazen belgelerini evde, araçta ya da farklı bir yerde unutabiliyor. Bizler de AK Gençlik olarak İstanbul'un 39 ilçesinde kurduğumuz stantlarla genç kardeşlerimizin yanında olduk.

Hem çeşitli ikramlarımızla onların heyecanına ortak olduk hem de yaşanabilecek aksaklıklara çözüm üretmeye çalıştık.” dedi.

Gençlerin en önemli dönüm noktalarından birinde yanlarında olmayı önemsediklerini belirten Yüce, AK Gençlik'in bundan sonra da gençlerin her anında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.