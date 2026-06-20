İbrahim Tatlıses'ten yeni fotoğraf! Hastane bahçesinde güveç yedi

Özellikle çocuklarıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla magazin gündeminde çok konuşulan İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarıyla tekrar gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçerken Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edildi.

YENİDEN HASTANEYE YATTI

Evinde dinlenme sürecine devam eden İbrahim Tatlıses, bir süre sonra Ankara'da yeniden hastaneye yattı.

İbrahim Tatlıses'in, yaşadığı bu süreçte uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle Ankara'daki hastanede fizik tedavi programına alındı.

HASTANE BAHÇESİNDEN FOTOĞRAFI GELDİ

Tatlıses, son günlerde ziyaretler sırasında basına yansıyan fotoğraflarıyla gündeme gelirken, bugün yeni bir fotoğrafı daha paylaşıldı.

Ses sanatçısı Onur Akay, İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiği anlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi ve moralinin yerinde olduğunu aktaran Akay, Tatlıses'in dün güveç istediğini ve hastane bahçesinde yediğini de kaydetti.

İbrahim Tatlıses yine hastaneye yatırıldı