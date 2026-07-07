40 yıllık yöntemle ev inşa etti, fatura derdini bitirdi: Kendi enerjisini üretiyor

Bir ev düşünün; elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşılıyor, yağmur suyunu depolayıp kullanıyor ve duvarları eski otomobil lastikleri ile cam şişelerden oluşuyor.

ABD'li mimar Michael Reynolds tarafından yaklaşık 40 yıl önce geliştirilen Earthship (Dünya Gemisi) konsepti, sürdürülebilir mimarinin en dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Şimdi ise bu modelin Brezilya'nın Ceará eyaletindeki iklim koşullarına uyarlanması için çalışmalar yürütülüyor.

Çöpler yapı malzemesine dönüştü

Earthship evlerinde temel yapı malzemesi olarak kullanılmış otomobil lastikleri, cam şişeler, alüminyum kutular ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar değerlendiriliyor.

Toprakla doldurulan lastikler kalın duvarlar oluştururken, cam şişeler hem doğal ışığın içeri girmesine yardımcı oluyor hem de dekoratif bir görünüm sağlıyor. Böylece hem inşaat atıkları azaltılıyor hem de yeni yapı malzemesi ihtiyacı düşüyor.

Elektriğini ve suyunu kendi üretiyor

Bu evlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de büyük ölçüde dış altyapıya ihtiyaç duymamaları.

Çatılardaki güneş panelleri elektrik üretirken, yağmur suyu depolanarak filtreleniyor ve evde yeniden kullanılıyor.

Ayrıca tasarım sayesinde iç mekân sıcaklığı yıl boyunca daha dengeli tutulabiliyor, bu da ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiyi azaltıyor.