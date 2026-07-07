Hakkari'de çekirge alarmı

Hakkari'de yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, çekirge popülasyonunda da dikkat çekici bir yükselişe neden oldu.

Merkeze bağlı Geçitli köyünde görülen yoğun çekirge sürüleri, özellikle meyve bahçeleri ve ekili alanlarda endişe yaratırken, köylüler tarımsal üretimin zarar görmemesi için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

ÇEKİRGE SÜRÜLERİ KÖYÜN DÖRT BİR YANINA YAYILDI

Geçitli köyünde son günlerde sayıları hızla artan çekirgeler, başta meyve ağaçları olmak üzere tarım arazilerinde yoğun şekilde görülmeye başladı.

Köy sakinleri, sıcak havanın etkisiyle çoğalan çekirgelerin kısa sürede geniş alanlara yayıldığını ve özellikle bahçelerde ciddi yoğunluk oluşturduğunu ifade etti.

MEYVE AĞAÇLARINA ZARAR VERİYORLAR

Üreticiler, çekirgelerin ağaçların dallarını ve yapraklarını sardığını, özellikle meyve ağaçlarında zarar oluşturmaya başladığını belirtti.

Çekirge popülasyonunun bu hızla artmaya devam etmesi halinde ürün kayıplarının yaşanabileceğini dile getiren köylüler, tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesinden endişe duyduklarını söyledi.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR

Cep telefonlarıyla çekirge sürülerini görüntüleyen köylüler, sorunun daha da büyümeden kontrol altına alınması için ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını talep etti.

Özellikle yaz aylarında çekirge yoğunluğunun artmasının üreticileri tedirgin ettiğini belirten vatandaşlar, meyve bahçeleri ile ekili alanların korunması amacıyla gerekli mücadelenin bir an önce başlatılmasını istedi.