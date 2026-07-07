Kale Belediye Başkanı Hayla'dan 'Zafer Partisi' iddialarına yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Denizli siyasetinde gündem olan "parti değişikliği" iddiasına Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'dan açıklama geldi.

Hayla, herhangi bir siyasi partiye katılmadığını belirterek, yaşananların bir kahvaltı buluşması sırasında gelişen anlık bir durumdan ibaret olduğunu ifade etti.

"ROZETİ BİRDEN GÖĞSÜME TAKIVERDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Hayla, Ümit Özdağ ile bir kahvaltı programında bir araya geldiklerini ve sohbet sırasında beklemediği bir anda yakasına parti rozeti takıldığını söyledi.

Yaşanan olayın herhangi bir parti değişikliğini ifade etmediğini vurgulayan Hayla, Özdağ'ın kendisine gösterdiği yakın ilgi ve nezaketten dolayı teşekkür etti.

"PARTİ DEĞİŞTİRECEK KARAKTERDE BİR ADAM DEĞİLİM"

Siyasi duruşunun değişmediğinin altını çizen Hayla, görev süresi devam ederken başka bir partiye geçmeyi düşünmediğini belirtti.

"Parti değiştirecek karakterde bir adam değilim." diyen Hayla, birlikte siyaset yaptığı isimlerin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, bu dönemde yol arkadaşlarını yalnız bırakmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

CHP'DE GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ VURGULADI

Hayla, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve partisinin yöneticilerine de destek mesajı verdi. Zor günlerde birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Hayla, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kendisini göreve taşıyan seçmenin iradesine bağlı olduğunu vurgulayan Hayla, seçmeninin ve partisinin farklı bir karar vermediği sürece mevcut partisinde görev yapmayı sürdüreceğini söyledi.