60. yılı şerefine Altın Kitaplar söyleşisi

Pek çok yayınevi ile yakın temasta olmak enfes bir duygu. Altın Kitaplar en sevdiklerimden biri. Burada gerçek bir ailenin sıcaklığı var. Kitapların sevgi dolu etkisini hisseden yazarlar ve çalışanlarla geçmiş bunca zaman. Bunun üzerine konuşmalı, 60. yılı zamana mühürlemeliydi. Geçmişten ve umut dolu gelecekten konuştuk. Canım Gülten Dayıoğlu’nun yayınevindeki 40. yılını bir kez daha andık…

Altın Kitaplar’ı, şu anda üçüncü kuşak Erden Heper ve Batu Bozkurt yönetiyor. Aslında sorularımı bir arada yanıtlayacaklardı; ama Erden Bey şehir dışındaydı. Yanıtları Batu Bey’den aldım.

Altın Kitaplar’la geçecek nice 60 yıllarımız olsun…

(Batu Bozkurt)

ALTIN KİTAPLAR, ÇİZGİSİNDEN HİÇBİR ZAMAN ÖDÜN VERMEDİ

- Altın Kitaplar 60. yılını kutluyor? Biraz geçmişe giderek başlayalım; nedir yayınevinin kuruluşunun hikâyesi?

1959 yılında Aziz Bozkurt, Fethi Ul ve Dr. Turhan Bozkurt bu şirketi kurdular ve bugünlere dek geldik.

- Siz yayınevinde kaçıncı kuşaksınız? Bir yayınevi olarak 60 yılı devirebilmeyi neye bağlıyorsunuz?

Biz yayınevinde üçüncü kuşak yöneticiyiz. Altın Kitaplar, çizgisinden hiçbir zaman ödün vermedi. Devamlı olarak okuyucuyla en kaliteli kitapları buluşturmaya gayret etti.

- Altın Kitaplar’ı diğer yayınevinden ayıran özellikleri neler?

Altın Kitaplar’ın çok geniş bir yelpazesi var. Çocuk kitaplarından atlaslara, sözlüklerden romanlara varana dek. Aslında en büyük fark Altın Kitaplar’ın öncü olması… Genel olarak bestseller yayımlayan, polisiye romanlarda öncü bir yayınevi… İlk çocuk kitabını da, ciltli çocuk kitaplarını da Altın Kitaplar bastı. İlk ciltli klasikleri yine Altın Kitaplar yayımladı. İlk kez Nobel serisini Altın Kitaplar çıkarttı. Altın Kitaplar’ın bu ilkleri gerçekleştirmesi onu diğer yayınevlerinden ayıran özelliği.

(Erden Heper)

HEPİMİZ BU KOCAMAN AİLENİN BÜYÜKLÜ KÜÇÜK FERTLERİYİZ

- Bu uzun soluklu yolculukta dediğiniz gibi alt kategorilere de ayrıldınız tabii. Onlardan da bahsedelim mi? Ve tabii bugünkü çalışma prensibinizden de…

Dediğim gibi çok geniş bir yelpazemiz var. Hal böyleyken farklı markalar altında da yayın yapmak ihtiyacı duyduk. O nedenle Libros Yayınları’nı kurduk. Libros Yayınları genellikle kişisel gelişim, sağlık, spor veya hobi türünde kitaplar yayımlıyor. Altın Kitaplar hâlâ eski çizgisinde devam ediyor. Biz genellikle polisiye, macera, duygusal romanlar yanında kişisel gelişim kitaplarına ağırlık veriyoruz. Burada Türk yazarlarımız olduğu gibi çok sayıda yabancı yazarımız da var. Onları yakından takip ederek yayın programımızı belirliyoruz.

- Sadece 60 yılı devirmediniz. Çok uzun soluklu yazarlarınız da var. Örneğin, Gülten Dayıoğlu’nun yayınevinde 40. yılı. Anlaşılan sevgi dolu bir yayınevisiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Dediğiniz gibi Gülten Hanım yayınevimizde 40. yılını doldurdu. O bizim büyüğümüz ve bu yüzden o bağ kolay kolay kopmuyor.

Örneğin Nur İçözü yaklaşık 20 yıl, Almila Aydın yaklaşık 15 yıl oldu ailemize katılalı. Burada adını sayamadığım daha pek çok değerli yazarımız var böyle. Biz tüm yazarlarımızla ve çalışanlarımızla birlikte, hepimiz bu kocaman ailenin büyüklü küçüklü fertleri gibiyiz.

(Gülten Dayıoğlu)

ESKİDEN BERİ YENİ YAZARLARA KAPIMIZ AÇIK

- Yılda ortalama kaç kitap yayımlıyorsunuz?

Yayımlanan kitap sayısı seneden seneye ülkenin ekonomik şartlarına bağlı olarak değişiyor elbette. Minimum 60, maksimum 100 kitap çıkartıyoruz.

- Bu süreç nasıl bir planla ilerliyor?

Kitap bize dosya olarak sunuluyor, incelemenin ardından onay alırsa editoryal kısma gidiyor, editoryal çalışma, kapak ve lay-out bizim “mutfak” olarak adlandırdığımız bölümde tamamlanıyor. Metin tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra matbaaya gönderiliyor.

- Yayınevi olarak yeni yazarlar keşfetmeye nasıl bakıyorsunuz?

Eskiden beri yeni yazarlara kapımız açık. Türkiye’nin de buna ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda Türkiye’de Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Canan Tan, Celil Oker gibi uzun soluklu yazarlar çıkmıyor aslında. Temennimiz böyle kalıcı yazarların çıkması. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz.

(Altın Çocuk Klasikleri'nden)

100. YILIMIZI DA AYNI ÇİZGİDE, MUTLULUK VE BAŞARIYLA KUTLAMAYI HEDEFLİYORUZ

- Stephen King romanlarını basıyorsunuz. Bu romanlar beyazperdeye de uyarlanıyor. Kitapların, sinemaya uyarlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her kitap güzel uyarlanmıyor ne yazık ki. Ama Yeşil Yol ve Esaretin Bedeli gibi güzel uyarlamalar da çıkıyor tabii ki. Kitap çıktıktan hemen sonra filminin yapılmasını faydalı bulmuyorum; ama belli bir zaman geçtikten sonra filminin yapılmasının kitabın değerini arttırdığını düşünüyorum.

- 60. yıl şerefine Altın Çocuk Klasikleri yeniden basıldı. Başka böyle çalışmalarınız oldu mu 60. yıl için? Gelecekte bizi Altın Kitaplar’da neler bekliyor?

Güzel bir yıl geçirdik. Yayınevimizin devamlılığı için faydalı çalışmalarımız oldu. 60. yıla özel olarak Dünya Çocuk Klasiklerini ciltli olarak yeniden bastık. Bunun yanı sıra Gülten Dayıoğlu’nun 40. yılı şerefine kitaplarının bazılarını ciltli özel baskı olarak okurlara sunduk. 100. yılımızı da aynı çizgide, mutluluk ve başarıyla kutlamayı hedefliyoruz.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Batu Bozkurt: Teşekkür ederim.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap