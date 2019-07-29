62 yıllık İzmirli nalbant ustası sevdiği mesleğe döndü

İzmir'in Tire ilçesinde yaşamını sürdüren 62 yıllık nalbant ustası Ahmet Nalbant, mesleğinin aşkı uğruna hukuk fakültesini terk etti.

FRANSIZCA BİLİYOR, RESİM ÇİZİYOR

Mesleğinin son temsilcilerinden olan Nalbant, aynı zamanda başarılı bir ressam ve Fransızca da biliyor.

ÇEKİÇLİ MELODİ

İyi bir müzik kulağına da sahip olan Ahmet Usta, nal çakarken çekiçle nalı enstrüman olarak kullanarak ortaya melodiler çıkartıyor.

ÖMRÜM YETTİĞİNCE MESLEĞE DEVAM EDECEĞİM

5 yaşından bu tarafa mesleğin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Nalbant, "Çocukluk yıllarından bu yana ata mesleğimiz olan nalbantlık mesleğini sürdürüyorum. Ömrüm yettiği sürece bu mesleği devam ettireceğim." dedi.

BU MESLEĞE AŞIĞIM

Gençlik yıllarında hukuk fakültesini kazandığını ifade eden Nalbant, "Gençlik yıllarımda hukuk fakültesini kazandım; durumlar karışıktı aklımda ise hep mesleğim vardı. Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bırakarak Tire’ye döndüm ve mesleğime devam etme kararı aldım. At sevgisi daha baskın geldi. Ben bu mesleğe aşığım. Hiç pişman değilim." şeklinde konuştu.