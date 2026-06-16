65 ilde 'mali suç örgütlerine' operasyon: 346 şüpheliye gözaltı kararı

Emniyet güçleri tüm suçlarla mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan ekipler, 65 ilde 'mali suç örgütlerine' yönelik operasyon düzenledi.

346 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ALINDI

Operasyonun detaylarını aktaran İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Bakanlık sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"65 İLDE 'MALİ SUÇLARA YÖNELİK' OPERASYON DÜZENLENDİ

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 65 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ve özel belgede sahtecilik, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."