7 gollü galibiyet! Almanya, Curaçao'ya fark attı

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya ile Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao, E Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

NRG Stadyumu'nda oynanan ve Faslı hakem Jalal Jayed'in yönettiği müsabakada kazanan Almanya oldu.

Almanya rakibini 7-1'lik skorla mağlup ederek dev organizasyona üç puanla başladı.

Curaçao'dan Almanya'ya karşı tarihi gol

7 GOLLÜ GALİBİYET

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felix Nmecha, 38. dakikada Nico Schlotterbeck, 45+5. (P) ve 88. dakikalarda Kai Havertz, 47. dakikada Jamal Musiala, 68. dakikada Nat Brown ve 78. dakikada Deniz Undav kaydetti.

Curaçao'nun tek golü ise 21. dakikada Livano Comenencia'dan geldi.

SANE 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Bu sonuçla Almanya, turnuvaya 3 puanla başladı. Curaçao ise puanla tanışamadı.

Almanya, Dünya Kupası'da bir sonraki maçını 20 Haziran saat 23:00'te Toronto Stadyumu'nda Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

Curaçao ise 21 Haziran saat 03:00'te Arrowhead Stadyumu'nda Ekvador ile kozlarını paylaşacak.