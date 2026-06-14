Curaçao'dan Almanya'ya karşı tarihi gol

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Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan 185 bin nüfuslu Curaçao, turnuvadaki ilk maçında E Grubu'nda Almanya karşısında unutulmaz bir an yaşadı.

Ada ülkesi, turnuvanın favorilerinden Almanya karşısında fileleri havalandırarak Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

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GOL COMENCIA'DAN GELDİ

Mücadelenin 21. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Livano Comenencia, pasını ceza sahasına hareketlenen Hansen'e verdi.

Savunmanın araya girmesiyle boşa düşen top yeniden Comenencia'nın önünde kaldı.

22 yaşındaki futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

BÜYÜK SEVİNÇ

Bu golle birlikte teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini yaşarken, tribünlerde de büyük coşku oluştu.