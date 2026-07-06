A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'yi devirdi

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan ay-yıldızlılar oldu.

Milliler, konuk ettiği İsviçre'yi 95-72'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Türkiye, namağlup ünvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı.

BAKAN BAK DA MAÇI İZLEDİ

Türkiye-İsviçre maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

SİNAN ERDEM'DE MİLLİ TAKIMA TAM DESTEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre'yi ağırladığı karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Milli takım, 25 Şubat 2024'ten bu yana ilk kez Sinan Erdem'de maça çıktı.

Karşılaşma için satışa çıkan tüm biletleri tüketen taraftarlar, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde ay-yıldızlılara destekte bulundu.

ERGİN ATAMAN "DALYA" DEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıktı.

Ataman, İsviçre maçında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı ve ikinci dönemini yaşadığı A Milli Takım'da "dalya" dedi.

MALACHI FLYNN İLK KEZ MİLLİ OLDU

A Milli Basketbol Takımı'nda Malachi Flynn, ilk kez forma giydi.

Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen 28 yaşındaki basketbolcu, ay-yıldızlı ekipte ilk maçına çıktı.

Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen ABD asıllı Türk oyuncu, şubat ayında Sırbistan ile oynanan müsabakalar için ilk kez aday kadroya davet edilmişti.