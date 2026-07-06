İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları yeniden gündemin ilk sıralarında yer almaya başladı.

Sıcak hava, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangınlar, ekipleri teyakkuz halinde tutuyor.

Bu kez alevler İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı eteklerinde yükseldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Karşıyaka'ya bağlı Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

YERLEŞİM YERLERİ DİKKATLE KORUNUYOR

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşma ihtimali nedeniyle bölgede tedbirler artırıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gelişmeler yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Yangın sırasında yükselen yoğun duman ve alevler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının geniş bir alana yayıldığı görülürken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.