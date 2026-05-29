A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler, Cavalese kentindeki Arpad Weisz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-17 ve 25-13'lük setlerle kaybetti.

MİLLİLERİN MAÇLARI

Ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 19.00'da Belçika, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 18.30'da ise İtalya ile iki hazırlık maçı daha yapacak.