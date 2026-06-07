A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada Venezuela'yı yendi

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.

MİLLİ TAKIM, VENEZUELA KARŞISINDA GERİ DÜŞTÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Milliler, Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın tek sayısı 14. dakikada Mendoza'dan geldi.

Bu skorla birlikte A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi düzenlenen iki hazırlık maçını da kayıpsız kapatmış oldu.

Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

MONTELLA’DAN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçının 11’inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

İtalyan teknik adam; Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun’un yerlerine; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz’ı 11’de görevlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORMA GİYDİ

A Milli Futbol Takımı’nda Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan bir antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, Venezuela karşılaşmasının ikinci yarısında süre aldı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre takımdan ayrı kalan, daha sonra kademeli olarak antrenmanla katılan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Venezuela karşılaşmasının 62’nci dakikasında Deniz Gül’ün yerine oyuna dahil oldu.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN OLARAK SAHADA

A Milli Takım’ın tecrübeli futbolcusu Zeki Çelik, Ay-yıldızlı formayla kaptan olarak ilk kez sahaya çıktı.

Venezuela karşılaşmasında 61’inci kez milli formayı terleten tecrübeli sağ bek, kaptan olarak ilk kez kaptanlık pazubendini taktı.

TÜRK TARAFTARLAR MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.

Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLK MAÇ

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele etti.

AVUSTRALYA KARŞILAŞMASI 14 HAZİRAN'DA

Ay-yıldızlı ekip, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.