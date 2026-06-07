Atarideki ördek vurma teknolojisi şaşırttı: Ördekleri vuran tabanca değilmiş

1980'li ve 1990'lı yılların efsane oyunu, "ördek vurma"...

Milyonlarca kişi televizyon karşısına geçip plastik tabancalarla ördek avına çıkıyordu.

Ekrandaki hedefe nişan alıyor, tetiğe basıyor ve ördeğin düştüğünü görüyordu.

Nasıl bir sistem olduğunu herkes merak etti ancak çalışma prensibi yıllar sonra gündeme geldi.

Birçok kişinin düşündüğünün aksine, eski oyun tabancalarının içinde kamera, radar veya gelişmiş bir takip sistemi bulunmuyordu.

Sistem çok daha basit ama bir o kadar da zekice tasarlanmıştı.

Görünmeyen bir hile

Tabancanın namlu kısmında yalnızca ışığa duyarlı bir sensör yer alıyordu. Bu sensörün görevi, televizyon ekranından gelen ışığı algılamaktı.

Oyuncu tetiğe bastığında oyun kısa bir an için ekranı siyaha çeviriyordu. Ardından vurulabilecek hedefler, milisaniyeler içinde beyaz şekiller halinde gösteriliyordu.

Bu işlem insan gözü tarafından fark edilmeyecek kadar hızlı gerçekleşiyordu.

Eğer tabanca o anda beyaz hedefin yaydığı ışığı algılarsa oyun, oyuncunun doğru noktaya nişan aldığını kabul ediyordu. Bu nedenle tabancanın ekrana doğrultulması gerekiyordu.

Şimdi çalışmıyor

Reddit'e göre; Bu teknolojinin çalışabilmesi için ise dönemin tüplü televizyonları şart.

CRT yani tüplü ekranlar görüntüyü satır satır oluşturan bir yapıya sahip olduğundan, ışık tabancası ekrandan gelen parlaklık değişimlerini hassas şekilde algılayabiliyordu.

Günümüzde kullanılan LCD, LED ve OLED ekranlar tamamen farklı bir çalışma prensibine sahip olduğu için eski Atari tabancaları modern televizyonlarda genellikle çalışmıyor.