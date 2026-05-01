A Milli Takım'ın hazırlık maçları belli oldu

A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Milliler, dev turnuva öncesinde 2 hazırlık maçı oynayacak.

HAZIRLIK PROGRAMI BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın turnuva öncesi hazırlık programı belli oldu.

Ay-yıldızlılar, turnuva öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."

Müsabakaların oynanacağı statlar ile başlangıç saatlerinin daha sonra belli olacağı aktarıldı.

RAKİPLER VE MAÇ TARİHLERİ

A Milli Takımımız, dev turnuvada D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşılaşacak.

13 Haziran'daki Avustralya-Türkiye maçı Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda TSİ 07:00'de oynanacak.