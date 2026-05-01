Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum." dedi.

BİR KEZ DAHA ADAY OLDU

FIFA başkanlık koltuğuna 2016'da oturan, 2019 ve 2023 yıllarında seçimlere tek aday olarak giren Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almış durumda.

Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110'unu temsil ediyor.

SEÇİLİRSE ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKAN OLACAK

2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takıma verilecek para ödülünü 2'şer milyon dolar daha artıran Infantino, üye federasyonlara 2,7 milyar dolar dağıtılacağı sözünü verdi.

FIFA başkanlığı seçimleri 18 Mart 2027'de, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

İSRAİL'İ TURNUVALARDAN MENETMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 72 bin 601'i buldu.

İsrail bir yanda Filistin topraklarında soykırım yaparken diğer yanda ise spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, yıllardır süren soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayımlamadı.

Filistin topraklarında sporcular öldürülürken İsrailli sporcular, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşlarının, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

ÇİFTE STANDART ZİRVE YAPTI!

UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımladı.

Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın İsrail konusunda, deyim yerindeyse "Üç maymun"u oynadı.

Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan menedilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonu'na olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminin ardından hemen aksiyona geçerek bu ülkeyi turnuvalardan meneden UEFA'nın, İsrail'e yönelik herhangi bir adım atmaması ikiyüzlülük olarak yorumlandı.