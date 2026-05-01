Domenico Tedesco'ya Almanya'da coşkulu karşılama

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen İtalyan teknik adamı, Fenerbahçe taraftarları yoğun bir sevgiyle karşıladı.

Hem havalimanın dışında hem de pasaport bölümünde çok sayıda taraftar, Tedesco'ya desteklerini iletti.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR UĞURLADI

Tedesco ile hatıra fotoğrafı çektiren bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Taraftarlarla vedalaştıktan sonra Tedesco, Almanya'nın Stuttgart kentine hareket etti.

Uçağı iniş yapan Tedesco'yu, sarı-lacivertli taraftarlar Almanya'da da karşıladı.

ALMANYA'DA DA SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

Yoğun ilgi karşısında oldukça şaşıran Tedesco, havaalanından çıkarken zorlandı.

Kalabalık nedeniyle güçlükle yürüyebilen Tedesco için taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.

İşte o anlar...