ABD, Almanya'dan 5 bin asker geri çekilecek

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir adım geldi. Pentagon, Almanya’da görev yapan binlerce askerin kademeli olarak geri çekileceğini duyurdu. Kararın zamanlaması ve arka planındaki siyasi gerilimler ise uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

6 İLA 12 AY İÇİNDE KADEMELİ ÇEKİLME

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaklaşık 5 bin ABD askerinin Almanya’dan geri çekileceğini açıkladı. Sürecin 6 ila 12 ay arasında tamamlanmasının planlandığını belirten Parnell, kararın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını ifade etti.

Yetkililer, çekilmenin aşamalı şekilde gerçekleştirileceğini ve sahadaki dengelerin gözetileceğini vurguladı.

ALMANYA, ABD İÇİN KRİTİK ÜS KONUMUNDA

ABD ordusunun verilerine göre 2025 yılı sonu itibarıyla Almanya’da 36 bin 400’den fazla Amerikan askeri bulunuyor. Bu rakamla Almanya, Japonya’nın ardından ABD’nin yurt dışındaki en büyük ikinci askeri konuşlanma noktası olma özelliğini taşıyor.

Bu nedenle alınan kararın, NATO dengeleri ve Avrupa güvenliği açısından nasıl sonuçlar doğuracağı merak konusu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SÜRECİ HIZLANDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Almanya’daki askeri varlığın azaltılabileceğini gündeme getirmişti. Pentagon’un son açıklaması, bu yöndeki değerlendirmelerin somut bir adıma dönüştüğünü gösterdi.

Uzmanlar, kararın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi mesajlar içerdiğine dikkat çekiyor.

BERLİN-WASHİNGTON HATTINDA GERİLİM

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD’nin İran politikasına yönelik eleştirileri, iki ülke arasında sözlü gerilime yol açtı.

Merz, ABD’nin İran konusunda net bir strateji ortaya koyamadığını savunurken, Trump ise bu açıklamalara sert tepki göstererek Merz’in değerlendirmelerini eleştirdi.

KARARIN ETKİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Pentagon’un geri çekilme planının, Avrupa’daki askeri dengeleri nasıl etkileyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek. NATO müttefikleri açısından kritik öneme sahip olan Almanya’daki ABD varlığının azalması, güvenlik politikalarında yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.