İran limanlarında abluka: ABD 45 gemiyi engelledi

ABD ile İran arasında, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerde bir sonuca varılamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin hemen ardından İran limanlarını ablukaya aldıklarını duyurdu.

ABD ile İran arasındaki görüşmeler, Pakistan arabuluculuğunda devam ederken, Hürmüz Boğaz ve Basra Körfezi'ndeki belirsizlik de sürüyor.

45 GEMİ İRAN LİMANLARINA DÖNDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'den bu yana bölgedeki İran limanlarına uygulanan ablukaya ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamada, "ABD güçleri uluslararası sularda devriye gezmeye ve İran'a karşı deniz ablukasını uygulamaya devam ediyor. Şu an itibariyle 45 ticari gemiye geri dönmeleri veya limana dönmeleri talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN ABLUKA DEVAM MESAJI

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasının Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik ablukasının devam edeceğini belirtmişti.