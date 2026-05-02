Angela Merkel'in, devlet kasası üzerinden yaptığı kişisel harcamalar gündem oldu

Ülkenin gündeminde eski başbakan var...

Almanya Federal Hükümeti, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi eski Başbakan Angela Merkel, bir kez daha tartışmaların odağı oldu.

Ancak Merkel bu defa politikaları ile değil yaptığı harcamalar ile gündeme geldi.

SAÇ VE MAKYAJ İÇİN DEVLET KASASINDAN 65 EURO HARCADI

AfD (Almanya için Alternatif) partisinden bir milletvekilinin sorusu üzerine açıklanan veriler, Alman basınında geniş yankı buldu.

Verilere göre Merkel’in saç tasarımı ve makyaj hizmetleri için Haziran 2024’ten bu yana toplam 64 bin 677 euro harcadığı ortaya çıktı.

AYLIK ORTALAMA 3 BİN EURO

Açıklanan detaylara göre, toplam masrafın 36 bin 354 euroluk büyük kısmı sadece 2025 yılı içerisinde gerçekleşti.

Bu rakam, Merkel’in kişisel bakımı için ayda ortalama 3 bin euro harcandığı anlamına geliyor.

STİLİSTİ DE DEVLETTEN PARA ALIYOR

Federal Başbakanlık, söz konusu harcamaları eski başbakanların "devam eden resmi görevlerini" yerine getirmeleri için gereken "zorunlu giderler" olarak tanımlarken bu kapsamda Merkel’in halka açık toplantıları, uluslararası temasları ve emeklilik sonrası üstlendiği protokol görevleri gerekçe gösteriliyor.

Ayrıca, Merkel’e eşlik eden özel stilistin seyahat ve konaklama masraflarının da devlet tarafından karşılandığı da haberlerde yer aldı.

KAMUOYUNDA TEPKİ YARATTI

Almanya Vergi Mükellefleri Derneği artan maliyetler karşısında endişelerini dile getirirken bazı vatandaşlarda çıkan haberler sonrası devletin politikasını eleştirdi.

Bazı Almanlar ise bunun bütçede çok küçük bir rakam olduğunu söyleyerek Merkel'i savundu.

SADECE BAKIMI İÇİN 100 BİN EURODAN FAZLA HARCADI

Öte yandan bu son verilerle birlikte Merkel’in 2021 Aralık ayında görevi bırakmasından bu yana biriken toplam imaj faturası 100 bin euroyu geçti.

2022 Yılında yaklaşık 38 bin euro harcanırken 2023 yılında yaklaşık 55 bin euro harcandı.

Söz konusu rakamlara ofis giderleri, makam araçları ve koruma personeli masraflarının dahil olmadığı vurgulandı.