ABD basını: Otomatik vites kullananlar beyinlerini daha az kullanıyor

Otomatik ve manuel vites kavgası uzun yıllardır devam ediyor.

Bir taraf manuel vitesin daha keyifli olduğunu savunurken bir taraf da otomatik vitesle yolculuğun daha konforlu olduğunu savunuyor.

ABD merkezli Autoblog haber sitesi, manuel vites kullanan sürücülerin beyninin daha yoğun çalıştığına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

MANUEL VİTESİN ETKİLERİ

Habere göre Japon nörobilimci Prof. Dr. Ryuta Kawashima liderliğinde manuel vitesin beyindeki etkilerine yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda manuel vitesli otomobil kullanmanın beyni daha fazla çalıştırdığını ve bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayarak bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

OTOMATİK VİTES ARAŞTIRMASI YAPTI

Nintendo platformlarından Brain Age ve Dr. Kawashima's Brain Training oyunlarıyla tanınan Kawashima'nın ekibi, araştırmayı bir ileri seviyeye taşıyarak otomatik vites kullanan araç sahiplerinin beynini araştırmaya başladı.

Araştırma sonucunda yapılan karşılaştırmalar bazı gerçekleri ortaya koydu.

MANUEL VİTES BEYNİ DAHA ÇOK ÇALIŞTIRIYOR

İlk elde edilen bulgular; manuel vites kullanırken gerçekleştirilen işlemler, otomatik vitesli araç kullanımına kıyasla beynin hafıza, karar verme ve dikkat gibi işlevlerden sorumlu olan prefrontal korteks bölgesini daha yoğun biçimde harekete geçiriyor.

Manuel araç kullanan sürücüler, trafik ve yol koşullarını değerlendirerek uygun vitesi seçmek zorunda kalıyor.

BEYNİ DAHA AZ ÇALIŞTIRDIĞI İÇİN ZARARLI HALE GELİYOR

Ardından debriyaj ve vites kolunu aynı anda kullanırken gaz pedalını da kontrol etmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda manuel vites beyni daha canlı tutarak aslında beyne yardımcı oluyor ancak otomatik vites beyni daha az meşgul ederek daha az yorduğu için aslında bizim için zararlı bir hale geliyor.

Kawashima, küresel çapta ilgi gören araştırmasından sonra Japon otomobil sitesi Best Car Web'e otomobil tutkunları için açıklama yaptı.

"DURUMA GÖRE EN UYGUN VİTESİ SEÇMEK GEREKİYOR"

Dr. Kawashima açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Duruma göre en uygun vitesi değerlendirmek ve seçmek gerekiyor. Bu da otomatik vitesli araç kullanmaya kıyasla beynin bilişsel işlevlerini daha fazla çalıştırıyor."