Hüseyin Çelik çıkışlarıyla muhaliflerin sempatisini kazanma peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AK Parti'nin kuruluşunda yer alan isimlerden biri de Hüseyin Çelik'ti.

Yıllar içerisinde AK Parti hükümetlerinde görev değişimleri yaşandı, Hüseyin Çelik son dönemde kabinede veya partide herhangi bir göreve gelmedi.

Uzun süre hükümette koltuk bulamayan Hüseyin Çelik, muhalif ekranlarda koltuk buldu.

Çıktığı yayınlarda uzun süredir birlikte yol yürüdüğü isimlere yönelik söylemler geliştirmekten kaçınmayan Hüseyin Çelik, bu sözleriyle muhaliflerin alkışlarını topluyor.

Muhalif gazetecilerin konuk bulamadığında hemen çağırdığı bir isme dönüşen Hüseyin Çelik son olarak Onlar TV YouTube yayınına konuk oldu.

Hüseyin Çelik'in buradaki hedefi yine AK Parti oldu.

TÜRK TİPİ BAŞKANLIK

Çelik, "Türk tipi başkanlık Türkiye'nin felaketi olmuştur. Rus Duması ile bizim Meclis arasında bir fark yoktur.

Karizmatik liderlerin partilerinin kendilerinden sonra yaşama şansı zaten yoktur. Tayyip Erdoğan'dan sonra da AK Parti'nin yaşama şansı yoktur. Bir anda yok olmaz ama kademe kademe. Hiçbir parti AK Parti kadar lideriyle özdeşleşmemiştir. Sayın Erdoğan'dan sonra A, B, C, D hangi şahsı getirirseniz getirin AK Parti'nin başına tutmaz." ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİD ELEŞTİRİLERİ

Hüseyin Çelik, İnan Demirel’in YouTube kanalında ise TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisini eleştirdi.

Hüseyin Çelik, şunları söyledi: “Öyle bir Sultan Abdülhamid hiçbir zaman yaşamadı, yok öyle bir şey. Sultan Abdülhamid, 7 düvele karşı savaşan birisi değildi. Onun zamanında ekonomi güllük gülistanlıktı diyorlar yalan kardeşim. Bizde ilahlaştırma diye bir hastalık var. Muhafazakar camia, Kemalizm karşısında bir Hamidizm çıkardı."

NECİP FAZIL KISAKÜREK VE KADİR MISIROĞLU

Hüseyin Çelik Necip Fazıl Kısakürek ve Kadir Mısıroğlu hakkında da eleştirilerde bulundu:

"Muhafazakar camianın tarih anlayışı iki kişiden gelir; Necip Fazıl Kısakürek ve Kadir Mısıroğlu. Necip Fazıl çok kötü bir siyaset ideoloğudur. Raporları okuduğunuz zaman saçınızı başınızı yolarsınız. Kadir Mısıroğlu da gerçeği ortaya koymaktan ziyade inandığı ideoloji için belge arayan bir adamdı. Milli Mücadele’yi küçümsemek aklı başında bir insanın yapacağı şey değil. Mustafa Kemal de Milli Mücadele’nin komutanıdır."