Galatasaray, Crysencio Summerville'i gündemine aldı

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Galatasaray’da transfer listesi çalışmaları devam ediyor.

Yaz döneminde kanat transferi yapma ihtimali de bulunan sarı-kırmızılılar, seçenekleri değerlendiriyor.

Yönetim, bu doğrultuda Crysencio Summerville’i gündemine aldı.

WEST HAM'DAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

TRT Spor'un haberine göre; Hollandalı futbolcu, Premier Lig’den düşen Londra ekibi West Ham United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, kiralama seçeneği ile İngiliz ekibinin kapısını çalmayı düşünüyor.

GALATASARAY ACELECİ DEĞİL

Bütçeyi özellikle orta saha bölgesine ayırmak isteyen yönetimin, öncelikli olmayan kanat transferi konusunda aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemek istemediği belirtiliyor.

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yönetimi yüksek bonservis dışında düşündüren bir diğer konu da yabancı sınırı.

Takımı ile 2029'a kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu, artı 4 kontenjanına giremiyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Leeds United’dan 29 milyon euroya transfer edilen Summerville, sezonu 34 maçta 7 gol ve 5 asistle tamamladı.