ABD Başkanı Trump, Ensonhaber'in videosunu sosyal medya hesabında paylaştı

Türkiye, büyük bir zirveyi başarıyla tamamladı.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi unutulmaz anlara sahne oldu.

TRUMP İLE ERDOĞAN'IN SAMİMİYETİ GÜNDEMDE

Başroldeki isimler ise ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak öne çıktı.

İki liderin zirve boyunca birbirlerine karşı gösterdikleri samimiyet dikkat çekti.

ENSONHABER, KOL KOLA GİRDİKLERİ ANLARI PAYLAŞTI

Trump ve Erdoğan'ın kol kola girdiği anlara ait bir video ise Ensonhaber tarafından paylaşıldı.

Devlet başkanları arasındaki yakınlığı yansıtan bu video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

TRUMP KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Ensonhaber'e ait söz konusu video daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından da bizzat paylaşıldı.

ABD Başkanı'nın Truth Social hesabında yer alan Ensonhaber logolu video yüksek etkileşim aldı.

"TÜRK SUBAYLARINA OLAN SAYGISINI İZLEYİN"

Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Patron Türkiye'de. Gösterdiği samimi sıcaklığı ve Türk askeri subaylarına olan saygısını izleyin. O gerçekten göründüğü gibi biri.



Ben de bu resmi ziyaret heyetlerinde bulundum; bu durum alışılmadık ve iç ısıtıcı.”