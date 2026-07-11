Mücteba Hamaney'den babası için "intikam" sözü

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, hayatını kaybetti.

Hamaney ölümünden 131 gün sonra, 6 gün boyunca düzenlenen cenaze töreninin ardından 9 Temmuz'da defnedildi.

Ali Hamaney'in ölümü sonrası yerine gelen oğlu Mücteba Hamaney’in sosyal medya hesaplarından, İran'ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreniyle ilgili mesaj yayımlandı.

"İNTİKAM MUTLAKA YERİNE GETİRİLMELİDİR"

Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.

"BİZ OLSAK DA OLMASAK DA BU GERÇEKLEŞECEK"

Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktardı:

“Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.”