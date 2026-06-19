ABD Başkanı Trump güç kullanma yetkisinin sınırının olmadığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakatın ardından siyasi gücünü değerlendirdi.

Amerikan Axios haber portalına röportaj veren Trump, İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum, ama burada sınır yok" değerlendirmesini yaptı.

İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savunan Trump, "Başka kim böyle bir abluka uygulayabilirdi ki? Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım. Bazıları denedi. Başaramadılar" şeklinde konuştu.

"KOŞULSUZ BİR TESLİMİYET OLDU"

ABD-İran mutabakat zaptının başlangıçta Tahran'dan istediği 'koşulsuz teslimiyet' anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Trump, "Muhtemelen gerçekten de koşulsuz bir teslimiyet oldu" diye yanıt verdi.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, başkanın İran'a karşı askeri bir eyleme geçme yetkisine tek başına sahip olmadığını ve Kongre onayına tabi olması gerektiğini savunuyordu.

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