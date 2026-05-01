ABD Başkanı Trump: İran anlaşma yapmak için can atıyor

Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin başlıkları değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini kaydetti.

Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını iddia eden Trump, İran'a yönelik 'askeri operasyon' düzenlediklerini vurgulayarak bu durumu 'savaş' olarak nitelemediğini belirtti, ancak konuşmasının devamında 'savaş' ifadesini kullandı.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

İranlı liderlerle görüşmelere dikkati çeken Trump, "İran, bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının çok etkili olduğunu savunan ve bu ablukanın devam edeceğini vurgulayan Trump, bu yolla İran'ın petrol gelirlerinin ciddi oranda azaldığını öne sürdü.

"URANYUMU ÖYLE YA DA BÖYLE ALACAĞIZ"

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu 'öyle veya böyle' ülkeden çıkaracaklarını söyleyen Trump, bunu nasıl yapacakları konusunda ise yorum yapmadı.

Trump, "Bunu ele geçirmek istiyoruz. Öyle ya da böyle alacağız. Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak" dedi.

