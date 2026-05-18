ABD Başkanı Trump: İran bizim istediğimiz noktada değil

ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri kriz sürüyor.

Tarafların yeniden çatışmaya girip girmeyeceğine ilişkin endişeler artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a verdiği özel röportajda İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"İran için zaman daralıyor" ifadesini yineleyerek İran'ın daha iyi bir teklif sunmaması durumunda 'çok daha sert şekilde' vurulacağını söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyoruz. Onlar bizim istediğimiz noktada değil. Oraya gelmek zorundalar, aksi takdirde ağır şekilde vurulacaklar ve bunu istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ SEÇENEKLER YENİDEN MASADA"

Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ise İran'ın nükleer programa ilişkin Trump'ın taleplerinin önemli bir kısmını reddetmesi ve ciddi tavizler vermemesi nedeniyle savaş ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Trump'ın İran ile anlaşma yapmak için uzlaşı arayışını sürdürmek istediğini ancak mevcut gelişmeler nedeniyle askeri seçeneklerin yeniden masaya getirildiğini ifade etti.

Bu çerçevede Trump'ın salı günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek muhtemel askeri seçenekleri değerlendirmesinin beklendiği öne sürüldü.

NETANYAHU İLE İRAN'I GÖRÜŞTÜ

Kaynaklar ayrıca Trump'ın İran'a ilişkin durumu değerlendirmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Trump'ın Virginia eyaletindeki golf etkinliği sırasında da ulusal güvenlik ekibiyle kapalı kapılar ardında bir araya geldiği ve burada İran'a ilişkin başlıkların görüşüldüğü iddia edildi.

Söz konusu görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Başkanı John Ratcliffe'in katıldığı kaydedildi.

Trump, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" demişti.

