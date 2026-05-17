ABD Başkanı Trump: İran için zaman daralıyor

Orta Doğu'da hareketli günler yaklaşıyor olabilir...

İsrail ile ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası, gerilim tırmandı.

Savaşta çok uzun süre geride kalırken ateşkese rağmen kalıcı barış için bir türlü orta yol bulunamadı.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMIYOR

Ateşkes sonrası İslamabad’da görüşmeler yapıldı ancak İran’ın, savaşın tüm cephelerde bitmesi, yaptırımların kaldırılması, tazminat, Hürmüz’de egemenlik gibi talepleri ile ABD’nin nükleer sınırlamalar, füze programı gibi talepleri, tarafları memnun etmedi.

Sadece bir kere yüz yüze bir araya gelen taraflar daha sonra görüşmeleri aracılar üzerinden yürüttü.

HÜRMÜZ BOĞAZI KİLİT ÖNEMDE

İran bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutmaya devam ederken bu durum petrol fiyatlarını yükselterek dünyayı büyük bir enerji krizine sürükledi.

Buna karşın yeni bir hamle yapan ABD, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alarak İran ekonomisini baltalamayı hedefledi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini ekledi.

"ZAMAN DARALIYOR, HIZLI HAREKET ETMELİLER"

ABD Başkanı açıklamasında "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak.

Zaman çok önemli!" ifadelerini kullandı.

EKİBİYLE ASKERİ MÜDAHALEYİ GÖRÜŞECEK İDDİASI

Bu açıklamanın hemen ardından ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

ABD başkanı Trump'ın salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere taplanmasının beklendiği duyuruldu

SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Uluslararası medyada, Trump yönetiminin bu adaya yönelik kara saldırısı seçeneklerini masada tuttuğu konuşuluyor.

Bu söylentilerin gölgesinde, İran ise hazırlık yapmayı ihmal etmiyor.

İran Devlet Televizyonu ekranlarında sunucular ve konuklar, stüdyoda 'AK-47' olduğu tahmin edilen, tüfekleri ellerine alarak temel silah kullanımı, şarjör takma, nişan alma ve atış eğitimi gerçekleştirdi.

İran televizyonu, olası ABD saldırısına karşı halka silah eğitimi veriyor

İRAN VE ABD'NİN ANLAŞMA MADDELERİ

Öte yandan İran medyası Fars Haber Ajansı'na göre ABD ve İran'ın talepleri birbirinden oldukça farklılık gösteriyor.

Habere göre ABD'nin talepleri arasında savaş zararları için tazminat verilmemesi, İran'ın 400 kg uranyumunun ABD'ye teslimi, İran'ın ülke genelinde sadece tek bir nükleer tesis bulundurmaması yer alıyor.

İran'ın talepleri arasında ise Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes, İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması, İran devletine bağlı tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş zararları için tazminat, ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması maddeleri öne çıkıyor.