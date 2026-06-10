ABD Başkanı Trump: İran müzakere konusunda geç kaldı, bunun bedelini ödeyecekler

Orta Doğu'da gergin günler...

ABD ile İran arasında devam eden ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi hedeflenirken beklenenin aksine çatışmalar yeniden başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendilerine ait bir helikopterin, Hürmüz Boğazı'nda devriye yaptığı sırada İran tarafından düşürüldüğünü duyurdu

ABD Başkanı, açıklamasında bu hamleye karşılık vermek zorunda olduklarını ifade etti.

MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLADI

Bu açıklamanın ertesi günü ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, "CENTCOM, ABD ordusuna ait helikopterin düşürülmesine yanıt olarak Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

MEŞRU MÜDAFAA OLARAK TANIMLANDI

Yapılan sonraki açıklamada ise meşru müdafaa amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi.

ABD kuvvetlerinin İran'ın 'haksız saldırganlığına karşı' savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.

ABD, İran'a misilleme saldırıları başlattı

TRUMP TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Trump'tan saldırıların ertesi günü yeni bir açıklama daha geldi.

Truth Social hesabından bir paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sürdürdü.

"ORTA DOĞU'NUN ZORBASI ÖLDÜ"

Bir kez daha İran'ı mağlup ettiklerini söyleyen Trump, "İran ordusu tam anlamıyla karmakarışık bir halde.

Deniz ve Hava Kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık mevcut bile değil; tamamen bozguna uğratıldılar.

İran sadece lafta var, icraatta yok. Orta Doğu’nun zorbası öldü." dedi.

"BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR"

Müzakereler konusunda İran'ı suçlayan ABD Başkanı, şunları kaydetti:

“Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmekte çok geciktiler, şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar.”

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"YENİ SALDIRI EMERİ VERMEYE HAZIRIM"

Trump ayrıca ülkede bulunan enerji santrallerinin ve köprülerin yeniden hedef alınabileceğini de ekledi.

Çatışmaların yeniden başlayabileceğini ifade eden Başkan, "Yeni saldırı emri vermeye yakınım" ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİR SALDIRI CEVAPSIZ KALMAYACAK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Arakçi, açıklamasında "Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD, bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak." diye konuştu.

İRAN DA KARŞILIK VERDİ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin bölgedeki üslerinin hedef alındığı duyuruldu.

Ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bahreyn'deki filosunun hedef alındığını açıkladı.