ABD, İran'a misilleme saldırıları başlattı

Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken düşen Amerikan ordusuna ait helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirten ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" demişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, "CENTCOM, ABD ordusuna ait helikopterin düşürülmesine yanıt olarak Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP: HELİKOPTERİMİZİ DÜŞÜRDÜLER VE KARŞILIK VERİYORUZ

Trump, CENTCOM'un İran'a yönelik 'karşı saldırılar' düzenlemeye başladıklarını açıklamasının ardından ABC News kanalına konuştu.

"Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz" değerlendirmesini yapan Trump, söz konusu saldırıları ABD helikopterinin düşürülmesine 'yanıt' olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bence bu yanıt çok sert, çok güçlü olmalıydı, işte bu öyle bir karşılık" yorumunu yaptı.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Sirik kentindeki Sirik Limanı ile Cask Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu yazdı.

İran devlet televizyonu, Keşm Adası'nda patlamaların meydana geldiğini ve düşman kuvvetlerinin bölgeye savaş uçaklarından ateşlenen 6 füze ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "İran, daha önce de uyarıda bulunduğu gibi helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir" ifadelerine yer verildi.

"ABD, İRAN'A AİT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ HEDEF ALDI"

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı İran hava savunma sistemleri ile radar sistemlerini hedef aldığı iddia edildi.

Üst düzey ABD'li yetkililer, CENTCOM'un İran'a yönelik 'karşı saldırılar' düzenlemeye başlamasına ilişkin Axios'a açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD ordusunun İran'a ait bazı hava savunma bataryaları ve radar sistemlerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırıların Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini savunan yetkililer operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

İran: ABD helikopteri kasten hedef alınmadı