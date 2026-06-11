İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Onlara sert bir darbe indirdik ve yine sert bir darbe vuracağız" demişti.



İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından ABD'ye ilişkin mesaj paylaştı.

"ABD TABUTLARI ÇOK DAHA FAZLA OLACAK"

Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, "ABD tabutları Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz" dedi.

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