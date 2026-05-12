ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki etkinlik sırasında uyukladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki etkinlik sırasında kameralar önünde uyukladı.

Trump'ın uykulu anları Oval Ofis'te ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı.

Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken Trump'ın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.

Etkinlik sırasında Oval Ofis'te Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu.

ABD kamuoyunda Trump'ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

BIDEN İLE DALGA GEÇMİŞTİ

Olayın ardından Trump'ın 2024 yılında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı.

Trump, o dönemde eski Başkan Joe Biden'ın kameralar önünde uyukladığını öne sürerek, "Kamera karşısında uyuyakalma yeteneği var. Dakikalar içinde taş gibi uyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı konuşmada kendisinin asla kameralar önünde uyurken görüntülenmeyeceğini söylemişti.

