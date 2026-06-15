ABD Başkanı Trump: Petrol yüklü birçok gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

Beklenen anlaşma çok yakın...

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmada uzlaşma sağlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü düzenlenecek törenle imzaların atılacağını duyurdu.

ABD ve İran'ın anlaşma ihtimali, piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu.

PİYASALAR MESAJI ANINDA ALDI

Altın fiyatları da bu iyimserlikten etkilenerek yükselişe geçti.

Dolar/TL kuru ise hafif bir düşüşle 46,2623 liraya gerilerken Brent petrol fiyatı ise yüzde 4,34 geriledi.

ABD-İran arasındaki olumlu hava altın fiyatlarını yükseltti

HÜRMÜZ BOĞAZI 19 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Trump'ın açıklamasına göre, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına başlanacak.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Boğaz, yeniden uluslararası deniz taşımacılığına açılacak.

"PETROL YÜKLÜ GEMİLER HÜRMÜZ'DEN HAREKET ETMEYE BAŞLADI"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından bir açıklamaya yayınlayarak bir duyuruda bulundu.

Trump açıklamasında, "Petrol yüklü birçok gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı." dedi.

"TAMAMEN GÜVENLİ YOLDA İLERLİYORLAR"

Herhangi bir güvenlik sorununun olmadığını ifade eden Trump, "Tamamen güvenli ve bozulmamış olan Güney "Otoyolu" boyunca ilerliyorlar.

Başka seyahat alanları da mevcut." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK KOZUYDU

Tahran yönetimi, savaşın başlamasından saatler sonra Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almıştı.

Boğaz'ın kapanması ile artan petrol fiyatları, dünya genelinde bir enerji krizine neden oldu.

ARTAN FİYATLAR ANLAŞMAYA ZORLADI

Petrol fiyatlarının yükselmesi ile akaryakıt zamları üst üste gelirken en çok etkilenen ülkeler arasında ABD de yer aldı.

Bir yandan savaşın maliyetleri diğer yandan da giderek yükselen enflasyon, ABD Başkanı'nın üzerinde savaşı sona erdirme konusunda ciddi bir baskı yarattı.