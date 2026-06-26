ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamaları Yunan basınında gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'nde savunma alanındaki bazı başlıkları sonuçlandırabileceğine ilişkin açıklamaları Yunanistan'da gündem oldu.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceği ve KAAN projesi için Amerikan motorlarına erişim sağlayabileceği ihtimalinin Atina'da endişe yarattığı belirtildi.

"TÜRKİYE GÜÇLENİYOR"

Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde uzun süredir savunulan 'Türkiye'nin uluslararası alanda yalnızlaştığı' tezinin geçerliliğini yitirdiği öne sürüldü.

Özellikle NATO Zirvesi'nde KAAN savaş uçağında kullanılacak Amerikan motorlarına ilişkin olası anlaşmanın Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunu daha da güçlendireceği yorumları yapıldı.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Atina yönetiminin ABD ile yakın ilişkilerine rağmen Türkiye karşısında somut kazanımlar elde edemediğini savunan bazı yayın organları, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine sert eleştiriler yöneltti.

Yorumlarda Washington'un Ankara'ya yönelik olası desteği karşısında Yunanistan'ın nasıl bir politika izleyeceği sorgulandı.

"HANİ TRUMP DOSTUMUZDU?"

Yunan gazeteleri, Trump'ın Erdoğan ile yakın ilişkilerine dikkat çekerken Atina'nın süreçte geri planda kaldığını ileri sürdü.

Bazı yayınlarda Trump'ın gerekli görmesi halinde Kongre engellerini aşarak Türkiye'ye F-35 teslimatının önünü açabileceği iddialarına yer verildi.

"BİZ KAYBEDİYORUZ, LOBİMİZ ÇALIŞMIYOR"

Yunanistan'ın İngiltere'den Eurofighter alarak geçici bir üstünlük kurma çabalarının yetersiz kalacağına dikkat çeken Yunan analist, yaklaşan tehlikeyi şöyle ifade etti:

“Trump, bu motorların yani F-16'ların Türkiye'ye verilmesine kesinlikle izin verecek. Sadece bu da değil, muhtemelen önümüzdeki yıl F-35'ler de verilerek üzerimizde büyük bir baskı kurulacak. Ankara'da yapılacak görüşmelerde ne konuşulacağını göreceğiz ancak gerçek şu ki bu uçaklar eninde sonunda Türkiye'ye verilecek.”

Atina yönetiminin Türkiye'nin peş peşe gelen diplomatik ve askeri başarıları karşısında stratejik bir körlük yaşadığına dikkat çekilen değerlendirmede Yunan dış politikasının iflas ettiği açıkça itiraf edildi.

Türkiye'nin silahlanma hamlelerinin bölgedeki güç dengesini tamamen Ankara lehine çevireceğinden korkan Yunan analist, ülkesinin içine düştüğü boşluğu ve lobicilik faaliyetlerindeki hezimeti şu sözlerle dile getirdi:

“Dış politikada çok daha ciddi ve dengeli olmalıyız. Birçok taviz vermemize rağmen kazanmamız gerekenleri bir türlü kazanamıyoruz. Yunan-Amerikan lobisi acilen harekete geçmeli çünkü şu anda ülkemiz lehine hiçbir şey yapmıyorlar. Tüm dengeler önümüzdeki günlerde Ankara'da yapılacak kritik görüşmelerin ardından şekillenecek ve biz sadece izliyoruz.”