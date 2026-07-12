ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait askeri unsurları vurdu
ABD basını, Washington'un Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait füze, hava savunma sistemleri ve Devrim Muhafızları'na bağlı sürat teknelerine yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürdü.
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ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.
İRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İranlı kaynakların ülkenin Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğuna ilişkin açıklamalarının ardından ABD basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait unsurların ABD ordusu tarafından hedef alındığını öne sürdü.
İRAN'A AİT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN VURULDUĞU İDDİASI
ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'a ait füze ve hava savunma sistemlerine yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini ve boğaz çevresindeki farklı noktalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait küçük sürat teknelerini hedef aldığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)