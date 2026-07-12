Pelin Batu'nun Asrın Felaketi döneminde yaptığı Haluk Levent analizi gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, dernek adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine incelemelerin genişletildiği ifade edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Haluk Levent'in çok sayıda şüpheliye ait banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Bu hesaplardan birinin asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya adına açılmış hesap olduğu, dernek hesaplarından Kaya'nın kişisel hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığının belirlendiği kaydedildi.

KUMARDA 390 MİLYON LİRA SİLİNDİ GİTTİ

Açıklamada ayrıca, Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen dernek kurucularından Alper Çelik'e ait banka hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon lira zarar oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık, şahsi banka hesabını kullanamadığı ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunduğu belirtilen Haluk Levent'in bu büyüklükte bahis işlemleri gerçekleştirmesinin soruşturmadaki şüpheleri artırdığını ifade etti.

BAĞIŞ ADI ALTINDA GAYRİMENKUL BİLE TOPLADILAR

Başsavcılık açıklamasında, ayrı bir soruşturmada ise dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul edinildiği, Yeliz Kaya'ya devredildiği belirtilen taşınmazların daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğunun öne sürüldüğü aktarıldı.

Ayrıca dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına ilişkin ciddi bulgular bulunduğu, derneğe ait bazı taşınmazların şüpheliler adına tescil edildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Başsavcılık, 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların şüpheliler tarafından kişisel hesaplara aktarıldığının, bahis faaliyetlerinde kullanıldığının ve üçüncü kişilere yönlendirildiğinin belirlendiğini belirterek, soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

PELİN BATU'NUN DURUM DEĞERLENDİRMESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından televizyon programcısı Pelin Batu'nun Asrın Felaketi'nden bir hafta sonra yaptığı paylaşım yeniden dolaşıma girdi.

Batu'nun devletin depremden sonra deprem bölgesinde sahada olmadığını iddia ettiği paylaşımında, adı karşılıksız çeklerle ve toplanan yardımları kumara yatırmakla anılan Haluk Levent'i ve Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP'ı kahraman ilan etmişti.

Pelin Batu gibi birçok farklı isim de o dönem deprem yardımları için AHBAP'ı adres göstermiş ve yönlendirme yapmıştı.

Bugüne geldiğimizde AHBAP'a yapılan yardımların amacına hizmet etmediği, depremzedeler için bağışlanan paraların şahıs hesaplarına aktarıldığı ve kumar masalarında kaybedildiği görüldü.

SAHADA YOK DENEN DEVLET ÜÇ YILDA 455 BİN KONUT ÜRETTİ

Öte yandan Pelin Batu gibi birçok isim, aynı anda 11 kenti buran Asrın Felaketi'nde devletin sahada olmadığını öne sürmesine rağmen, depremin ilk anından itibaren deprem bölgesinde devletin tüm kurumları sahada aktif görev aldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sonrasında hızlı bir şekilde moloz kaldırma işlemi yapan kurumlar, 2023 ila 2026 arasındaki 3 yıllık süre zarfında toplamda 455 bin bağımsız bölüm üreterek depremzede hak sahiplerinin kullanımına sundu.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre bugüne kadar; 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi, 21 bin 690 iş yeri, olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.