Aydın Kuşadası'nda otelde kalan 28 tatilci zehirlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişinin, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

28 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GIDA YA DA SUDAN KAYNAKLI ZEHİRLENME OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

OTELDEN NUMUNELER ALINDI

Yetkililer, otelde konaklayanlara sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvarda incelemesi için numuneler aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.