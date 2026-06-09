İran: ABD helikopteri kasten hedef alınmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken düşen Amerikan ordusuna ait helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'a yanıt olarak paylaştığı mesajında helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğini belirtmeden İran yakınlarındaki yabancı güçlerin 'kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu' vurgulayarak, "Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir" ifadesini kullanmıştı.

"BU TÜR OLAYLAR KASITSIZ OLARAK MEYDANA GELEBİLİR"

İsmi açıklanmayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Trump'ın İran'ın ABD ordusuna ait helikopteri düşürdüğü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin Al Jazeera'ye demeç verdi.

Hürmüz Boğazı üzerinde düşen ABD'ye ait helikopterin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların 'kasıtsız' olarak meydana gelebileceğini de sözlerine ekledi.

"ŞEYTANA TOKAT ATAN SAVAŞÇININ ELİNİ ÖPÜYORUZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise düşürülen helikopterin İran tarafından vurulduğuna atıf yaparak, "Hürmüz Boğazı'nda ABD helikopterini vurup şeytana bir tokat daha atan savaşçının elini öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rezai, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının bir savaş eylemi olduğunu ve yine ABD’nin düşürülen helikoptere karşılık İran’a saldırı düzenlerse hızlı ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

"SALDIRI AMAÇLI HAVA HAREKATI YAPILMADI"

İran devlet televizyonuna göre Rezai'nin aksine İranlı askeri bir kaynak, ülkesinin son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nda havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmediği ve ABD'nin düşürülen helikopteri gerekçe göstererek İran'a saldırması halinde kesin bir cevapla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.