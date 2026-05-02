ABD, İsrail dahil 4 ülkeye toplam 8,64 milyar dolarlık silah satışını onayladı

Dünyanın bir numaralı silah tüccarı...

ABD, savunma alanındaki ihracatlarına devam ediyor.

Bu kapsamda bir takım yeni anlaşmalara daha imza atıldı.

İSRAİL'E YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, İsrail'e 992,4 milyon dolarlık Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (APKWS) ve ilgili teçhizatın olası satışını onayladığı bildirildi.

Açıklamada, satışın ana yüklenicisinin ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan "BAE Systems" olacağı ifade edildi.

'ACİL DURUM' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İsrail'e yapılacak bu satışın "derhal" yapılmasını gerektiren "acil bir durumun mevcut olduğunun tespit edildiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu satış için Silah İhracatı Kontrol Kanunu'nun 36(b) maddesi uyarınca Kongre'nin inceleme şartlarından feragat edildiği vurgulandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DE NASİBİNİ ALACAK

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada da Katar, Kuveyt ve BAE'ye olası askeri malzeme satışının onaylandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Patriot Hava ve Füze Savunma sistemlerinin ikmal hizmetleriyle ilgili ekipmanların Katar'a 4,01 milyar dolar karşılığında satılmasının onaylandığı aktarılan açıklamada, ayrıca "APKWS" sisteminin Katar'a 992 milyon dolar ve BAE'ye ise 147,6 milyon dolar karşılığında satılması planının da kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Entegre Muharebe Komuta Sistemi'nin Kuveyt'e 2,5 milyar dolar karşılığında satılmasına onay verildiği ifade edildi.

ABD İLE MÜTTEFİK İLİŞKİSİ

ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, enerji güvenliği, savunma iş birlikleri ve bölgesel dengeler çerçevesinde uzun yıllardır stratejik önem taşıyor.

Washington yönetimi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi ülkelerle askeri anlaşmalar ve ticari ortaklıklar üzerinden yakın temasını sürdürüyor.

DONALD TRUMP'IN VAZGEÇİLMEZLERİ

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump döneminde ise İran’a karşı sert politikalar ve silah satış anlaşmaları, Körfez ile ilişkilerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Uzmanlar, ABD-Körfez hattındaki bağların, Orta Doğu’daki güvenlik mimarisi ve küresel enerji piyasaları açısından belirleyici olmaya devam ettiğini değerlendiriyor.