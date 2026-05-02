Gazze'de can kaybı 72 bin 608'e yükseldi

Gazze'de soykırım devam ediyor...

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

SON 2 GÜNDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 3'ü enkaz altından çıkarılan 7 ölü ile 26 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 828 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 342 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE BULUNUYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 608'e, yaralı sayısının da 172 bin 445'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.