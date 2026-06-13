ABD, Paraguay'ı farklı geçti

FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay karşılaştı.

Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran ABD'nin gollerini 7. dakikada kendi kalesine Bobadilla, 31 ve 45+5. dakikalarda Balogun ile 90+8. dakikada Reyna attı.

Paraguay'ın tek sayısını 73. dakikada Mauricio kaydetti.

YENİ KURAL UYGULANDI

Paraguay, 50. dakikada Almiron'un yerde kalmasının ardından serbest vuruş kazanırken ABD forması giyen Tim Ream de sarı kart gördü.

Dünya Kupası'yla birlikte uygulanmaya başlanan yeni kurallardan biri bu pozisyon için devreye girdi.

Hakem Danny Makkelie'nin VAR incelemesiyle Tim Ream'in sarı kartı iptal edildi ve Almiron'a hakemi aldatmaktan dolayı sarı kart verildi.

PARAGUAY RAKİBİMİZ OLACAK

Bu sonuçla ev sahiplerinden biri olduğu turnuvaya 3 puanla başlayan ABD, gruptaki bir sonraki maçını Avustralya ile oynayacak.

Puanla tanışamayan Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.