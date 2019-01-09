ABD polisi, kapı zilini yalayan adamı arıyor

Ev sahipleri şoke eden görüntüleri izledikten sonra, durumu polise bildirdi. Salinas Polis Departmanı Sözcüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüntünün çok net olmasına şaşırdık, şüphelinin kimliğini belirlemek uzun sürmedi." dedi.

Polis, kapı zilini yalayan kişinin 33 yaşındaki Roberto Daniel Arroyo olduğunu açıkladı ve yakalanması için arama çalışması başlatıldığını belirtti.

ZİLİ STERİLİZE ETMEK İÇİN ÇALIŞTILAR

Olayın gerçekleştiği saatlerde Sylvia Dungan, kendisinin ve eşinin dışarda olduğu fakat çocuklarınnın evde uyuduğu söyledi. Sylvia Dungan, "Daha sonra bu görüntülere gülmeye başladım, çünkü teknik olarak hiçbir şeye ve hiç kimseye zarar vermedi." dedi. Ailenin olayın ardından, hafta sonu boyunca zili sterilize etmek için uğraştığı belirtildi.

3 saat boyunca kapı zilini yalayan adam VİDEO

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