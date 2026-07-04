ABD'de bir kadın 2,5 dolarlık bilet ücretini ödememek için cam bariyeri kırdı

ABD'nin konuştuğu görüntü...

Dünyanın en kirli ve en problemli metrolarıyla anılan ABD'de insanlar, metro biletlerine para vermemek için her şeyi yapıyor.

Bu kapsamda; metalden, plastikten metro turnikelerine bariyerler yapılıp, kaçak geçişleri engellemek için çok sayıda uygulama hayata geçirildi.

130 MİLYON DOLAR HARCANARAK CAM BARİYER YAPTILAR

Ancak Atlanta'da geçtiğimiz yıllarda büyük bir tepki çekerek metro turnikelerindeki bariyerler, 130 milyon dolar harcanarak cam ile yapılmıştı.

Karar ardından Atlanta'da yaşayan insanlar, kaçak geçişi engellemek için cam bariyerlere 130 milyon dolar harcanmasını çok kez eleştirmişlerdi.

BARİYERLERİN SAĞLAMLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak yeni bir video, cam bariyerlerin sağlamlığını ortaya çıkardı.

ABD içerisinde tartışma konusu haline gelen videoda bir kadın, ilk başta cam bariyeri tüm gücüyle aşmaya çalışıyor ancak başaramayınca yan tarafta duran cam bariyerde şansını deniyor.

TUZLA BUZ HALİNE GELDİ

Burada tüm gücüyle cam bariyerin üzerine hızlıca koşan kadın, bariyerleri tuzla buz haline getirerek kırıyor.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİ

Camları kıran kadın sonra hiçbir şey olmamış gibi metrosuna gidiyor.