Galatasaray yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray’ın 2026 -2027 sezonunda giyeceği yeni formalar tanıtıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda kullanacağı iç saha, deplasman ve alternatif formaları taraftarlarla buluşturdu.

Galatasaray yeni sezon formaları arasında yer alan parçalı iç saha forması, koyu gri deplasman forması ve beyaz alternatif forma, kulübün tarihi kimliği ve 5 yıldızlı yeni dönemini yansıtan tasarımıyla dikkat çekti.

Galatasaray’ın 2026-2027 sezonu için hazırlanan yeni formalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri 5 yıldız detayı oldu.

GALATASARAY YENİ SEZON FORMALARINI TANITTI

Sarı-kırmızılı takımın kazandığı şampiyonluklarla elde ettiği 5 yıldız, sezon boyunca kullanılacak tüm formalarda ilk kez yan yana yer aldı.

Kulübün köklü geçmişini ve son yıllardaki başarılarını öne çıkaran tasarımlar, yeni sezon öncesi taraftarların ilgisine sunuldu.

İç saha forması, Galatasaray’ın geleneksel sarı-kırmızı parçalı yapısını korurken, yeni sezon tasarımında modern detaylara yer verildi.

Kulübün simgelerinden biri haline gelen parçalı forma, 5 yıldızlı yeni kimliğiyle 2026-2027 sezonunda takımın sahaya çıkacağı ana forma olacak.

PARÇALI FORMA 9 BİN 499 TL’DEN SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray’ın yeni sezon formalarının fiyatları da belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 2026-2027 sezonu formaları 6 bin 249 TL ve 9 bin 499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Parçalı iç saha formasının 9 bin 499 TL’lik fiyatı, tanıtımın ardından en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen formalar arasında iç saha formasının yanı sıra koyu gri deplasman forması ve beyaz alternatif forma da bulunuyor.

Formaların tasarımında, Galatasaray’ın son dört sezonda üst üste kazandığı şampiyonlukların oluşturduğu mirasa vurgu yapıldığı belirtildi.

İÇ SAHA, DEPLASMAN VE ALTERNATİF FORMA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray’ın yeni sezon koleksiyonunda üç farklı forma yer aldı.

Sarı-kırmızı parçalı iç saha forması, kulübün klasik çizgisini yeni sezon detaylarıyla birleştirirken, koyu gri deplasman forması daha sade ve güçlü bir tasarım anlayışıyla hazırlandı.

Beyaz alternatif forma ise sezon boyunca farklı maçlarda kullanılacak seçeneklerden biri olacak.

Üç formanın da ortak noktası, Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni dönemini temsil eden detayları taşıması oldu.

Kulüp, yeni sezon formalarıyla hem tarihi kimliğini hem de son yıllarda elde edilen başarıları aynı tasarım dilinde buluşturdu.

TANITIM FİLMİNDE YILDIZ İSİMLER YER ALDI

Galatasaray’ın 2026-2027 sezonu formaları için hazırlanan tanıtım filminde teknik direktör Okan Buruk ile birlikte takımın önemli isimleri yer aldı.

Tanıtımda Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo gibi futbolcuların bulunması dikkat çekti.

Yeni sezon tanıtımı, Galatasaray’ın kadro yapısını ve kulüp kimliğini öne çıkaran bir kurguyla hazırlandı.

Sarı-kırmızılıların son yıllarda yakaladığı başarı grafiği, forma tanıtımında kullanılan ana temalardan biri oldu.