MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar

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Irak'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretinde, ilk durağı başkent Bağdat oldu.

ÜST DÜZEY TEMASLARDA BULUNDU

Kalın, burada Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye-Irak arasında güvenlik ve istihbarat iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

KERKÜK’E ZİYARET

Daha sonra Kerkük’e ziyarette bulunan Kalın’ı, havalimanında Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa karşıladı.

Burada ilk durağı Kerkük Kalesi olan Kalın, burada incelemelerde bulunarak Türk şehitliğini ziyaret etti.

Daha sonra ITC Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de Kerkük Valiliği’nde görüşme yaptı.

Seman Ağa, Kerkük’te 102 yıl sonra seçilen ilk Türk Vali olmuştu.

BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Kalın, Irak ziyareti kapsamında Erbil şehrinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile de görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler ele alındı.

KDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Erbil’in Pirmam beldesindeki konutunda Kalın ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca IKBY, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile koordinasyonun çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin öneminin teyit edildiği belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Kalın’ın kritik Irak ziyaretinde, bölgesel birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

Terörsüz Türkiye süreci ile Türkiye içinde atılan hukuki ve siyasi adımlara ilişkin beklentiler de görüşüldü.

Terör örgütünün kendini feshetmesi, sürecin ardından izlenecek yol haritası noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye, Irak’ta yalnızca güvenlik sağlayan ya da enerji güzergâhı öneren bir aktör olmak istemediğini, ekonomik entegrasyon, üretim, ticaret ve yatırım alanlarında da kalıcı bir zemin kurmaya çalıştığını da ortaya koydu.