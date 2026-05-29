ABD'de doğalgaz kaynaklı patlama: 3 ölü, 5 yaralı
Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Enkaza dönen apartmanda arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde, bir apartmanda dün öğleden sonra doğal gaz sızıntısı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler olay yerine giderken binada patlama yaşandı.
ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
Patlamanın ardından çıkan yangında bina büyük ölçüde tahrip oldu.
Dallas İtfaiyesi yetkilileri, enkazda yapılan aramalarda iki kadın ve bir çocuğun cesedinin bulunduğunu açıkladı.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
PATLAMA SEBEBİ ÖĞRENİLDİ
Bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketi, patlamaya bölgede çalışan bağımsız bir inşaat ekibinin doğalgaz borusuna zarar vermesinin neden olduğunu bildirdi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) olayı soruşturmak için bölgeye bir ekip gönderdiği duyuruldu.