ABD'de doğalgaz kaynaklı patlama: 3 ölü, 5 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde, bir apartmanda dün öğleden sonra doğal gaz sızıntısı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler olay yerine giderken binada patlama yaşandı.

ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Patlamanın ardından çıkan yangında bina büyük ölçüde tahrip oldu.

Dallas İtfaiyesi yetkilileri, enkazda yapılan aramalarda iki kadın ve bir çocuğun cesedinin bulunduğunu açıkladı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

PATLAMA SEBEBİ ÖĞRENİLDİ

Bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketi, patlamaya bölgede çalışan bağımsız bir inşaat ekibinin doğalgaz borusuna zarar vermesinin neden olduğunu bildirdi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) olayı soruşturmak için bölgeye bir ekip gönderdiği duyuruldu.