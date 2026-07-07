ABD'de şiddetli yağış ve sel nedeniyle marketinin çatısı çöktü
ABD’nin New Jersey eyaletinde bir marketin çatısı çöktü. Enkaz altında mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava koşullarının neden olduğu belirtilen olay güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
ABD’nin doğu kıyısında etkili olan sıcak hava dalgası, şiddetli fırtına ve sağanak yağışlarla kırıldı.
Özellikle New York, Philadelphia ve New Jersey bölgelerinde yoğun yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.
MARKETİN ÇATISI ÇÖKTÜ
Bu olumsuz hava koşulları sırasında New Jersey’nin Monmouth County'sindeki Ocean Township'te bulunan bir market binasında korku anları yaşandı.
Bir market çatısının bir bölümü çöktü.
Çökme, şiddetli yağışın birikmesiyle oluşan aşırı su yükü nedeniyle meydana geldi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerası görüntüleri, olay anlarını kaydetti.
Görüntülerde, tavandan su ve enkazın birdenbire döküldüğü, müşterilerin ve personelin hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.
Olay sırasında mağazada 27 kişi bulunuyordu.
Üç kişinin enkaz altında mahsur kaldığı öğrenildi.
HAVA KOŞULLARININ NEDEN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Gaz kaçağı şüphesi üzerine de önlemler alındı.
Yetkililer, çökmenin nedenini araştırıyor.
Bölgede yoğun sel ve su baskını yaşandığı için olay hava koşullarına bağlanıyor.